Сестра застреленной в Хасавюрте женщины: муж уже нападал на неё прежде

Сестра застреленной в Хасавюрте женщины рассказала, что подозреваемый в её убийстве мужчина — бывший муж — ранее уже нападал на неё с ножом, но тогда его выпустили из полиции «через неделю после задержания».
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