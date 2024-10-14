Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    как можно верить в тот бред который распространяют о России,ведь у всех на западе есть интернет или его тоже полность...Словацкий евродеп...
  • Нина Буттер
    Я всегда ненавидела эту даму Соколовскую..Ее косые глаза всегда лживые были...Янина Лазаревна п...
  • Владимир Алтайцев
    эта  кукла  может врать, что угодно. Веры  ему  нетТрамп заявил, что...

За подрыв Крымского моста в розыск объявлены граждане Грузии и Украины

По делу о подрыве Крымского моста в 2022 году в межгосударственный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела обвиняемых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх