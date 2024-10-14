За подрыв Крымского моста в розыск объявлены граждане Грузии и Украины

По делу о подрыве Крымского моста в 2022 году в межгосударственный розыск были объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела обвиняемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии