Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Ускорение базовой инфляции усложняет ожидания рынка относительно дальнейшего курса ФРС

Ускорение базовой инфляции усложняет ожидания рынка относительно дальнейшего курса ФРС

Снижение ставки ФРС на 0,5% и заявления о победе над инфляцией — весьма неоднозначное событие.Отчет по индексу CPI за сентябрь 2024 года продемонстрировал незначительное снижение общей инфляции, замедлившись до 2,4% в годовом выражении — это наименьший рост с февраля 2021 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх