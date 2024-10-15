Ускорение базовой инфляции усложняет ожидания рынка относительно дальнейшего курса ФРС

Снижение ставки ФРС на 0,5% и заявления о победе над инфляцией — весьма неоднозначное событие.Отчет по индексу CPI за сентябрь 2024 года продемонстрировал незначительное снижение общей инфляции, замедлившись до 2,4% в годовом выражении — это наименьший рост с февраля 2021 года.