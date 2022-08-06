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Отказ от внука, неприязнь к сестре, дочь с мужским телом и голосом: интересные факты о Марии Шукшиной – биография и личная жизнь

Отказ от внука, неприязнь к сестре, дочь с мужским телом и голосом: интересные факты о Марии Шукшиной – биография и личная жизнь

Мария Шукшина, фото: pitaniemalysha.ru Виктория КрючковаМария Васильевна Шукшина известна отечественному зрителю как российская актриса и телеведущая.

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