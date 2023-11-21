Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Алексеев
    Если он гражданин России, судить по гражданским законам.Священник-навальн...
  • Ирина
    Мразей только под суд с суровой статьей,чтобы не смогли отвертеться, и другие стали побаиваться. Понаехали твари и св..."Просто вбивали н...
  • Ирина
    "...компания местных молодых людей..." -пока двое отбивали парня,остальные просто смотрели и снимали,как избивают их ..."Просто вбивали н...

Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Политнавигатор Протоиерей Алексей Уминский, известный своей поддержкой блогера-уголовника Алексея Навального, призвал верующих не посещать те храмы, где во время Божественной Литургии произносится молитва за победу русского воинства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Виленский
Анафема!
Ответить
11 час.
Леонид Руси
Это не православный, а дьявол в теле жидяры конченного...
Ответить
9 час.
Сергей Алексеев
Если он гражданин России, судить по гражданским законам.
Ответить
16 сек.

Картина дня

наверх