На развитие сетей с оборудованием российского производства «Россети» потратят 1 трлн рублей в 2026 году

Инвестиционная программа энергокомпании вырастет примерно на треть по сравнению с прошлогодним уровнем Инвестиционная программа группы «Россети» в 2026 году составит около 1 трлн рублей.
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