«Полюс» получил лицензию на месторождение в Красноярском крае

Компания «Полюс Красноярск», входящая в «Полюс», получила лицензию на золоторудное месторождение Кварцевая Гора рядом с действующими активами компании в Красноярском крае, пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщения пресс-службы Минприроды РФ.