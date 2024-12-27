«Полюс» получил лицензию на месторождение в Красноярском крае

Компания «Полюс Красноярск», входящая в «Полюс», получила лицензию на золоторудное месторождение Кварцевая Гора рядом с действующими активами компании в Красноярском крае, пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщения пресс-службы Минприроды РФ.
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