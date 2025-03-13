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«СберСтрахование жизни» может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС)

«СберСтрахование жизни» может присоединиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС)

«Действительно, есть дискуссия о включении в программу долгосрочных сбережений страховщиков жизни. По моей оценке, все финансовые группы, которые были заинтересованы в выходе на этот рынок, уже создали свои пенсионные фонды.

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