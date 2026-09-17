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Композитные материалы из Москвы использовали при ремонте моста в Татарстане

Композитные материалы из Москвы использовали при ремонте моста в Татарстане

Композитные изделия, произведённые в ОЭЗ «Технополис Москва», использовали при реконструкции моста на трассе Казань — Оренбург — Акбулак в Татарстане.

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