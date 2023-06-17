Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале

Картина Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» отмечена «Золотым кубком» как лучший короткометражный фильм на 25-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), сообщает ТАСС.
Популярные статьи
- «Жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет»: Надежде Сысоевой удалили опухоль груди
- «Доносчики и стукачи по-прежнему живут среди нас»: Андрей Смирнов о причинах возрождения сталинизма
- «Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России
Свежие комментарии