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Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале

Короткометражный фильм Андрея Кречетова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале

Картина Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» отмечена «Золотым кубком» как лучший короткометражный фильм на 25-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), сообщает ТАСС.

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