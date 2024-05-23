Зидан стал дедом во второй раз. У его старшего сына Энцо родилась двойня

У 29-летнего Энцо Зидана родилась двойня – девочки Джулия и Кайя. Об этом старший сын Зинедина Зидана, последним клубом которого была «Фуэнлабрада» из 3-го испанского дивизиона, и его спутница Карен Гонсалвеш сообщили в социальных сетях.