Сделать вкуснее можно и классический Наполеон, если чуть изменить его рецепт. Этот уникальный торт ставится на молоке, коржи у него получаются всегда хрустящими, но нежными.
Наполеон как раньше не делали: коржи хрустят и крем как мороженое пломбир
Комментарии
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seawife2007 ОЛЬГА
Вот тоже интересно стало- раньше делали Наполеон всегда с хрустящими коржами, а у кого коржи не хрустели,говорили- не умеет готовить, слишком крем жидкий и т.д. А сейчас я пеку хрустящий Наполеон, а мне говорят, что он должен быть мягким и не хрустеть 🤣. А в нашей семье "мокрый" Наполеон никто есть не будет, нам не нравится.
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9 час.
seawife2007 ОЛЬГА
"Вырежьте круги нужного диаметра и выпекайте каждый корж на обратной стороне противня в разогретой до 220 градусов духовке 7-10 минут"..Я прекрасно выпекаю коржи на обычной стороне противня, что за бред про обратную сторону..
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9 час.
Марина
А я беру низ от формы для бисквита, вырезаю ей же круг и выпекаю в ней, поставив в духовку на решетку. Пара минут и корж готов
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3 час.
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