Наполеон как раньше не делали: коржи хрустят и крем как мороженое пломбир

seawife2007 ОЛЬГА

Вот тоже интересно стало- раньше делали Наполеон всегда с хрустящими коржами, а у кого коржи не хрустели,говорили- не умеет готовить, слишком крем жидкий и т.д. А сейчас я пеку хрустящий Наполеон, а мне говорят, что он должен быть мягким и не хрустеть 🤣. А в нашей семье "мокрый" Наполеон никто есть не будет, нам не нравится.