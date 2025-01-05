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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко об Овечкине: «Дай Бог, чтобы рекорд был подбит в этом году. Саша – большой молодец»

«Он большой молодец, мы все смотрим, наслаждаемся, что Саша забивает. Дай Бог, чтобы рекорд был побит в этом году, очень на это надеемся и верим», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею.

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