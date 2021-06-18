В Индии выявили первый случай заражения “зеленой плесенью” Vasilisa02В индийском штате Мадхъя-Прадеш выявили первый случай нового грибкового заболевания — “зеленой плесени”, рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.
В Индии выявили первый случай заражения “зеленой плесенью” Vasilisa02В индийском штате Мадхъя-Прадеш выявили первый случай нового грибкового заболевания — “зеленой плесени”, рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.
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