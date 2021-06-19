Поздравление руководства Джанкойского района с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем медицинского работника!Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией! Ежедневно вы дарите людям жизнь и хорошее самочувствие: без выходных и праздничных дней помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную и необходимую помощь.