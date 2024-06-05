Хвостатый Страж предупреждает парней на Авдеевском направлении об атаках со стороны ВСУ

Знакомьтесь. Это Страж. Пес давно прижился у зенитчиков группировки сил (войск)"Центр". Не боится громких залпов установки, чувствует вибрации взрывов и заранее сообщает бойцам об атаке со стороны противника.
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