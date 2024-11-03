Зенитчики прикрыли позиции группировки войск «Восток» от ракетного удара ВСУ

Минобороны России 3 ноября опубликовало кадры боевой работы расчета зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» группировки войск «Восток», которые осуществляют воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении специальной военной операции.
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