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Зенитчики прикрыли позиции группировки войск «Восток» от ракетного удара ВСУ

Зенитчики прикрыли позиции группировки войск «Восток» от ракетного удара ВСУ

Минобороны России 3 ноября опубликовало кадры боевой работы расчета зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» группировки войск «Восток», которые осуществляют воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении специальной военной операции.

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