Песков: Путин проведёт совещание по теме развития систем накопления энергии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал проведение президентом России Владимиром Путиным совещания по теме развития систем накопления энергии.
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