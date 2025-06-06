Союзник превращается в угрозу: политолог Шатров рассказал, почему Украина раздражает США

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп, заявлявший о намерении выступить посредником в украинском конфликте, оказался в затруднительном положении из-за отсутствия конструктивной позиции со стороны Киева и радикализации его действий.
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