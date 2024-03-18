Экономист Лобода предрек подорожание вторичных квартир в РФ на 5% в 2024 году

Цены на готовые квартиры в России в 2024 году вырастут на 4-5%. Такой прогноз "Газете.Ru" дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя стагнацию цен на рынке вторичной недвижимости даже при падении спроса на нее.
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