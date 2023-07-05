В Керчи День рыбака отпразднуют с гастрономическим фестивалем и экскурсиями

В Керчи 8 и 9 июля пройдет празднование Дня рыбака с гастрономическим фестивалем. Рыбный промысел долгое время был основным занятием в Керчи, а в советские времена День рыбака начали отмечать каждое второе воскресенье июля, говорится в публикации.