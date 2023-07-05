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В Керчи День рыбака отпразднуют с гастрономическим фестивалем и экскурсиями

В Керчи День рыбака отпразднуют с гастрономическим фестивалем и экскурсиями

В Керчи 8 и 9 июля пройдет празднование Дня рыбака с гастрономическим фестивалем. Рыбный промысел долгое время был основным занятием в Керчи, а в советские времена День рыбака начали отмечать каждое второе воскресенье июля, говорится в публикации.

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