Политика как он...
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Политика как она есть

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Бербок пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным»

Бербок пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным»

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Молдавии, что Европа продолжит помогать республике в борьбе с якобы попытками президента России Владимира Путина оказать влияние на страну.

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Комментарии
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Eduard
Теперь к Молдавии прицепились.Скоро в Европе налони повысят для передачи Молдавии! Одно и тоже!
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8 час.
Eduard
ХренВбок!
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8 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Китай  обещал  помощь  РОССИИ  с  Звериной  борьбе  с  фашистской  мразью  БЕРБОК
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