Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Молдавии, что Европа продолжит помогать республике в борьбе с якобы попытками президента России Владимира Путина оказать влияние на страну.
Бербок пообещала Молдавии помощь в «борьбе с Путиным»
Комментарии
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Eduard
Теперь к Молдавии прицепились.Скоро в Европе налони повысят для передачи Молдавии! Одно и тоже!
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8 час.
Eduard
ХренВбок!
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8 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
Китай обещал помощь РОССИИ с Звериной борьбе с фашистской мразью БЕРБОК
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3 час.
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