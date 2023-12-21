Дэвис и Смолкин заявлены за сборную Грузии на январский чемпионат Европы

Опубликован полный состав участников ЧЕ-2024, который пройдет 10-14 января в Каунасе. В танцах на льду от Грузии заявлены бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сменившие гражданство летом этого года.
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