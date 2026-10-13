Мужчина застрял на 26 часов в пещере из-за камнепада

В Италии мужчина оказался заблокированным в пещере на 26 часов из-за камнепада, пишет The Guardian. По информации СМИ, инцидент произошел в минувшее воскресенье в горном массиве Урзулей на острове Сардиния.
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