С 29 декабря в Приангарье введут режим повышенной готовности

В период новогодних и рождественских праздников, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона, с 29 декабря 2023 года по 10 января 2024 года будет действовать режим повышенной готовности.
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