Самая неудачная разница в возрасте для вступления в брак – проверьте свою пару

Чем старше партнер, тем лучше? Или лучше выбрать помоложе и “воспитать под себя”? На эту тему проводятся исследования, и, согласно статистике, разница в возрасте между мужчиной и женщиной может оказать значительное влияние на стабильность отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии