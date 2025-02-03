Пожалуй, лучший способ вернуть на место выпавший люверс без переустановки

Есть такая примета - если где-то есть люверс, он непременного когда-то вылетит. Думаю, если вы не сталкивались с этой проблемой, скорее всего, на вашей одежде или сумках их просто нет В группе риска все объемные подвижные ткани и ткани с эластаном.