Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Пожалуй, лучший способ вернуть на место выпавший люверс без переустановки

Пожалуй, лучший способ вернуть на место выпавший люверс без переустановки

Есть такая примета - если где-то есть люверс, он непременного когда-то вылетит. Думаю, если вы не сталкивались с этой проблемой, скорее всего, на вашей одежде или сумках их просто нет В группе риска все объемные подвижные ткани и ткани с эластаном.

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