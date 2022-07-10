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Даже бывшие воссоединяются: жители Уссурийска стали чаще вступать в брак

Даже бывшие воссоединяются: жители Уссурийска стали чаще вступать в брак

Два года пандемии положительно сказались на статистике браков в Уссурийске. С января 2022-го свои отношения узаконили более 700 пар, а таких цифр не наблюдалось за аналогичный период прошлого года.

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