Что не так с министрами Латвии?

Новое правительство Латвии, конечно, надеюсь, что временное — 3 октября этого года состоятся выборы в Сейм страны… Но… То, что происходит сегодня в стране, в определённых министерствах, увы, не поддаётся законам разума, дипломатии… На посту министра внутренних дел Латвии нынче восседает радикальный националист Янис Домбрава.