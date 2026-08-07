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Аргументы недели

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Что не так с министрами Латвии?

Что не так с министрами Латвии?

Новое правительство Латвии, конечно, надеюсь, что временное — 3 октября этого года состоятся выборы в Сейм страны… Но… То, что происходит сегодня в стране, в определённых министерствах, увы, не поддаётся законам разума, дипломатии… На посту министра внутренних дел Латвии нынче восседает радикальный националист Янис Домбрава.

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