Украшения, полученные по наследству, имеют не столько финансовую, сколько сентиментальную ценность. Ведь они достаются от близких родственников, например, бабушек и мам, а значит, дороги как память.
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