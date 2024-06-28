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Марочко: ВС РФ уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

Марочко: ВС РФ уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

В городе Часов Яр украинские военные лишились дорогостоящего западного разведоборудования в результате артиллерийского удара ВС РФ, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».

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