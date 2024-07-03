03,07,24 Горловка - Кирово Активные боевые действия в районе Горловки. Завялено как атака ВС РФ в направлении на Кирово пехотным подразделением.
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03,07,24 Горловка - Кирово Активные боевые действия в районе Горловки. Завялено как атака ВС РФ в направлении на Кирово пехотным подразделением.
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