Рассказ об изменах и реакция Джастина Тимберлейка на откровения: новые подробности скандальных мемуаров Бритни Спирс

Стали известны новые подробности из мемуаров Бритни Спирс. В своей книге певица рассказала многое о своих отношениях с Джастином Тимберлейком, с которым встречалась в начале 2000-х: она призналась, что сделала аборт от него, что вызвало шквал критики в адрес Тимберлейка в сети.