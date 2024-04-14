Страна и люди
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Страна и люди

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Проблема советских памятников, или почему их надо собрать в Ленинленды

Проблема советских памятников, или почему их надо собрать в Ленинленды

Сносить памятники, конечно, варварство. Нет оправданий уничтожению воинских памятников большевиками, которые после прихода к власти уничтожали их массово, пытаясь заменить русских героев своими, революционными героями.

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