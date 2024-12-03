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Отцу четверых погибших под Красноярском детей предъявили обвинение

Отцу четверых погибших под Красноярском детей предъявили обвинение

По данным следователей, он обработал дом инсектицидным средством, но не соблюдал требования производителя по безопасности Главе отравившейся дихлофосом семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.

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