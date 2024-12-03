Отцу четверых погибших под Красноярском детей предъявили обвинение

По данным следователей, он обработал дом инсектицидным средством, но не соблюдал требования производителя по безопасности Главе отравившейся дихлофосом семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.