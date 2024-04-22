Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Чем тебе,  придурку-юдофобу,праздник не угодил?"ВАКЦИН ОТ КОРИ Н...
  • Александр
    "Царь-град" уже не знает,в чём обвинить приезжих.Теперь и в нехватке вакцины от кори они виноваты оказались.При этом ..."ВАКЦИН ОТ КОРИ Н...
  • nyha
    случайно утопить один авианосец...Вашингтон оживил ...

"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

"Чтобы дури меньше было в голове": Лукашенко о пользе работы на земле для школьников. Зато у нас в школах будут учить трясти пятой точкой

Пока в Белоруссии на самом высоком уровне пропагандируется и внедряется труд детей на приусадебных школьных участках, чтобы "дури меньше было в голове", у нас в школах будут учить чирлидерш — девушек в коротких юбках, которые, как в пошлых американских кинокомедиях «про это», трясут своей пятой точкой в перерывах спортивных матчей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх