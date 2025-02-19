Мишустин присвоил чины госслужащим «тюменской матрешки»

Двое государственных служащих «тюменской матрешки» получили новые чины. Заместителям руководителя управления федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО присвоили чины государственных советников второго класса, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
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