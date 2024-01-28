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Патрушев призвал сохранить память о битве за Ленинград и блокаде города

Патрушев призвал сохранить память о битве за Ленинград и блокаде города

Память о мужестве и героизме бившихся за Ленинград советских военных, а также о стойкости его жителей нужна для воспитания подрастающего поколения, заявил в воскресенье, 28 января, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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