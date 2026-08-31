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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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46-летний рэпер Баста пожал 100-килограммовую штангу 14 раз перед концертом в «Лужниках»

Владелец СКА, рэпер Баста выполнил жим лежа со 100-килограммовой штангой на 14 повторений. 46-летний музыкант появился в зоне тяжелой атлетики СК «Лужники» перед собственным концертом.

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