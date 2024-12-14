Россияне скупают автомобили перед ростом утильсбора

Перед очередной индексацией утильсбора на машины после Нового года в автосалонах зафиксирован всплеск спроса на новые автоПеред очередной индексацией утильсбора на машины после Нового года в автосалонах зафиксирован всплеск спроса на новые авто, рассказал журнал "За Рулем".
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