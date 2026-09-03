Арестована глава хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава: Что известно и причём тут Украина

Вчера была арестована глава хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. Её подозревают в распространении фейков о русской армии.
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