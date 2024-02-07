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Совет Федерации утвердил конфискацию имущества за преступления против безопасности государства

Совет Федерации утвердил конфискацию имущества за преступления против безопасности государства

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно утвердила закон, который предполагает конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации о российской армии, исполнении органами госвласти своих полномочий и публичные призывы к действиям против безопасности государства.

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