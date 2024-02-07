Совет Федерации утвердил конфискацию имущества за преступления против безопасности государства

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно утвердила закон, который предполагает конфискацию имущества за распространение заведомо ложной информации о российской армии, исполнении органами госвласти своих полномочий и публичные призывы к действиям против безопасности государства.
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