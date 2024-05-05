Оператор ЗРК "Бук" Стаф: ракеты Storm Shadow и SCALP сложнее всего перехватить

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) научились перехватывать западные ракеты, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил оператор расчета российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" с позывным Стаф.
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