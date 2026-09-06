ФСБ: в ДНР за неделю предотвратили 54 террористические атаки украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы за прошедшую неделю сорвали 54 террористические атаки украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Донецкой народной республикм (ДНР).
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