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Царьград

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Эксперт Комиссарова исключила побег Усольцевых на вертолете

Эксперт Комиссарова исключила побег Усольцевых на вертолете

В тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года пропала семья Усольцевых. Ольга Комиссарова исключила версию побега на вертолете, поскольку полеты в том районе редки и неизбежно были бы замечены местными жителями.

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