Два сотрудника полиции получили тяжелые травмы в ДТП в Макеевке

Водитель легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения врезался в служебную машину МВД в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР), двое сотрудников полиции и пассажир в их автомобиле получили тяжелые травмы.
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