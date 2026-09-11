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ИА Регнум

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Пожалуйте бриться: Путин предупредил, что цены на газ в ЕС вырастут еще больше

Пожалуйте бриться: Путин предупредил, что цены на газ в ЕС вырастут еще больше

Цены на газ в Европе могут подняться и до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз озвучил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистами на полях саммита БРИКС 11 сентября.

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