Самый необычный деревянный дом Томска

Этот дом разительно отличается от всех других деревянных домов Томска. Асимметрия, окна разного размера, а некоторые – причудливой формы… Центральный вход, расположенный сбоку – невиданное дело! Одним словом – «шик-модерн»! Никаких деревянных «кружавчиков» и ставень, никаких солярных знаков, традиционных для декора русских деревянных домов.
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