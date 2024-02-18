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Самый необычный деревянный дом Томска

Самый необычный деревянный дом Томска

Этот дом разительно отличается от всех других деревянных домов Томска. Асимметрия, окна разного размера, а некоторые – причудливой формы…  Центральный вход, расположенный сбоку – невиданное дело! Одним словом – «шик-модерн»! Никаких деревянных «кружавчиков» и ставень, никаких солярных знаков, традиционных для декора русских деревянных домов.

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