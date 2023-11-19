За кулисами волшебства: 12 удивительных фотографий, раскрывающих тайны создания знаменитых фильмов

Магия кино всегда привлекает нас на экране, но что происходит за кулисами? Как создаются те волшебные моменты, которые оставляют нас в восторге? Давайте сделаем невидимый взгляд на то, как рождается киношное волшебство через 12 захватывающих фотографий.
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