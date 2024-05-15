Хотите удалить пленку с кузова? Вот что говорит эксперт

Вопрос от читателя «За рулем»:– За счет чего держится пленка, которой оклеивают, к примеру, такси? Легко ли она удаляется?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор:– Пленка держится за счет клеевого состава, тут ничего хитрого нет.